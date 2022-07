Neymar alla Juventus: svolta improvvisa

Arriva una grande novità riguardo il sogno della Juventus di prendere Neymar. Galtier ha deciso cosa fare della stella brasiliana

I tifosi juventini hanno vissuto col fiato sospeso alcuni giorni, quando è scoppiata la Neymar-mania a Torino. Le voci su un suo ipotetico futuro lontano da Parigi sono state accentuate dalle parole del presidente Al-Khelaifi, ma ora Galtier ha messo la parole fine sulla vicenda.

Neymar con ogni probabilità resterà a Parigi anche nella prossima stagione e sarà centrale nella squadra del neo tecnico, che ha detto esplicitamente di puntare forte su di lui. Inoltre il brasiliano ha un sogno da realizzare.

Neymar resta a Parigi: il focus è il Mondiale

Questa sarà una stagione di svolta per il classe ’92. Il Mondiale in Qatar è l’occasione giusta per rimanere inciso nella storia del Brasile e la sensazione è che Neymar non voglia farsela sfuggire. Per questo motivo il suo obiettivo è preparare al massimo l’annata per arrivare prontissimo a dicembre.

Stando a quanto riporta ‘Don Balon’, quindi, sono rientrati tutti gli screzi anche con Al-Khelaifi. Ora il suo focus principale è scrivere un capitolo importante a livello personale e per la sua nazione, poi nella seconda parte della stagione proverà a portare la Champions League in Francia.