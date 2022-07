Il Barcellona lo ‘scarica’: alla Juve per 4 milioni

Il Barcellona ha deciso di puntare il mirino altrove, così la Juventus potrebbe approfittarne: colpo da 4 milioni

Colpi veri e propri ancora non ne ha messi a segno la Juventus, ma si attende l’arrivo di Pogba e Di Maria, due occasioni a parametro zero. I bianconeri nel frattempo cercano anche rinforzi in altre zone del campo, come sulla corsia sinistra difensiva.

La Juventus infatti a sinistra vorrebbe sostituire Alex Sandro, difensore che sembrerebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza a Torino. Per farlo potrebbe sfruttare il cambio di obiettivo del Barcellona.

Calciomercato Juventus, occasione Tagliafico: il Barcellona vira su Marcos Alonso

Il Barcellona potrebbe essere una pedina fondamentale per la Juventus e un possibile colpo in entrata. I blaugrana infatti per rinforzare la corsia sinistra avrebbero puntato Marcos Alonso del Chelsea, lasciando la pista che portava a Nicolas Tagliafico dell’Ajax.

Così l’argentino potrebbe essere offerto alla Juventus, che cerca un erede di Alex Sandro sulla fascia sinistra. Per chiudere l’affare potrebbero bastare 4 milioni, visto il contratto in scadenza nel 2023 col club olandese. Inoltre l’agenzia che rappresenta Tagliafico è la stessa di Wojciech Szczesny e potrebbe favorire la buona riuscita dell’affare per la Juventus.