L’addio di Rabiot per il super colpo: Allegri esulta

Il calciomercato della Juventus è pronto ad infiammarsi con un super colpo che si avvicina: decisivo Adrien Rabiot

Quella che avrà inizio con la sfida casalinga contro il Sassuolo rappresenterà la stagione del rilancio per la Juventus di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’, è inutile negarlo, ha vissuto una delle peggiori stagioni dell’ultima decade ed è per questo che durante l’attuale sessione di calciomercato vi è la ferma volontà di rinforzare pesantemente la rosa bianconera.

Oltre a Pogba e Di Maria, uno dei sogni ricorrenti per la società torinese è sempre quello legato a Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma, decisivo nell’ultima finale di Conference League conquistata dai giallorossi, potrebbe ben presto trasferirsi alla corte di Allegri: ecco come.

Juventus- Zaniolo: decisivo Rabiot

La Juventus e Zaniolo non sono mai stati tanto vicini. Il gioiello giallorosso è ormai da mesi se non anni tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare la trequarti: a maggior ragione, adesso, che Dybala ha salutato a zero nelle scorse settimane. L’accordo tra il giocatore e la società torinese sarebbe stato raggiunto da tempo ma è ‘La Gazzetta dello Sport’,oggi in edicola, a snocciolare dettagli importanti di quello che a tutti gli effetti potrebbe essere l’affare dell’estate. Il ds Cherubini spinge per un prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto, magari con l’inserimento di alcuni bonus: la Roma valuta Zaniolo intorno ai 60 milioni.

Il fattore fondamentale per l’arrivo di Zaniolo a Torino sarà, però, l’addio di alcuni big di Allegri. Uno su tutti Adrien Rabiot, corteggiato (come de Ligt) dalla Premier League ed ormai già con più di un piede lontano da Trigoria. I soldi che arriveranno dall’addio del francese, arrivato a parametro zero nell’estate 2019, finiranno proprio sul piatto per convincere Josè Mourinho a lasciar partire il 22 romanista.

Nell’ultima stagione Zaniolo ha segnato 8 reti e firmato 9 assist vincenti, tra campionato e coppe, in 42 apparizioni complessive con la maglia della Roma.