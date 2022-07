Il pupillo torna da Sarri: lo scambio fa esultare la Juventus

Il calciomercato della Juventus può vedere uno scambio a sorpresa in Serie A: settimane decisive, intreccio con Sarri

Dopo una stagione decisamente deludente, la Juventus è pronta a ripartire. Allegri abbraccerà ben presto Angel Di Maria ed il tanto atteso ritorno a Torino di Paul Pogba.

Un duo eccezionale che, però, potrebbe non bastare per ritentare di lottare per il vertice tanto in Serie A quanto in Champions League.

Luis Alberto alla Juve: scambio e cash

Ed è per questo che un nome che da tempo gravita nell’ambiente bianconero pare destinato a tornare fortemente di moda per la trequarti del tecnico livornese. Si tratta di Luis Alberto, ormai da tempo in vendita. La Juventus avrebbe intenzione di provarci ma al ribasso, visto che i giorni passano ed il rischio che lo spagnolo rimanga nella Capitale è concreto. L’offerta della ‘Vecchia Signora’ includerebbe una parte cash, circa 15 milioni di euro, oltre ad una contropartita assai gradita a Maurizio Sarri.

Quel Daniele Rugani, esploso all’Empoli proprio con l’allenatore della Lazio e che adesso rischia di fare tanta panchina alla Juventus. Il centrale, valutato intorno ai 10-12 milioni (è in scadenza il 30 giugno 2024), può quindi fare ritorno dal suo maestro. Alla finestra c’è anche il Siviglia ma l’offerta di Monchi sarebbe al momento più bassa. La Lazio chiede non meno di 35 milioni ma la dichiarata cedibilità di Luis Alberto può portare il club di Claudio Lotito ad incassare meno di quanto preventivato.

Situazione in divenire, la Juventus può tornare alla carica per Luis Alberto: il sacrificio di Rugani per la firma dello spagnolo.