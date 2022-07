La Juve fa spesa in Premier: ‘idea’ Kean nell’operazione

Moise Kean è tornato alla Juventus l’estate scorsa subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Ora la società bianconera vuole già disfarsene

Dopo nemmeno un anno dal suo ritorno, la Juventus vuole già liberarsene. Parliamo di Moise Kean, riapprodato a Torino via Everton subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Il classe 2000 ha rivestito la maglia bianconera “a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 a fronte di un corrispettivo di 7 milioni – recitava il comunicato ufficiale del 31 agosto scorso – di cui 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e 4 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 28 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 3 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”. La situazione è dunque piuttosto ingarbugliata. I bianconeri potrebbero anticipare il riscatto, per poi piazzarlo altrove. Magari in uno scambio.

A tal proposito occhio al possibile tentativo in Premier, precisamente in casa del Leicester. Possibile infatti un ritorno di fiamma per Youri Tielemans, playmaker delle ‘Foxes’ tutt’ora in scadenza di contratto nel 2023 (stipendio di ‘soli’ 2 milioni di euro) sedotto e poi abbandonato dal Real Madrid. E pure dall’Arsenal, almeno per ora.

Calciomercato Juventus, Kean per Tielemans: scambio alla pari

Il ritorno di fiamma della Juve per il 25enne belga potrebbe avvenire qualora diventasse poco praticabile la pista Jorginho, il regista ancora in cima alla lista di Allegri. Adesso col Chelsea adesso si parla però soprattutto di de Ligt. Per Tielemans, uno che alla sua età vanta già 52 presenze in Nazionale maggiore, potrebbe quindi venir offerto il cartellino di Kean, in sostanza uno scambio alla pari con annesse plusvalenze per entrambi i club. Per l’attaccante nativo di Vercelli, autore l’anno passata di appena 6 gol, possibile anche un ritorno al PSG, in cambio di Paredes.