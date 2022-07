Ten Hag li scarica, Allegri fiuta il doppio colpo: affare da 38 milioni

In casa United è partita la rivoluzione olandese di Erik ten Hag: tra gli esuberi tecnici ci sono anche due giocatori appetiti dalla Juve

Che Erik ten Hag, tecnico che il Manchester United ha scelto ormai già da diversi mesi come guida tecnica per gli anni a venire, volesse da subito dare la sua impronta al progetto dei Red Devils, era facilmente immaginabile. Già il pressing operato rispettivamente su Barcellona e Juventus per avere tra le proprie fila due suoi pupilli ai tempi dell’Ajax – de Jong e de Ligt -la dice lunga sulle idee dell’allenatore olandese.

Assieme ad aver chiesto espressamente alcuni colpi, l’ex mister dell’Ajax avrebbe anche fatto la sua personalissima lista delle uscite. Giocatori secondo lui non funzionali al progetto tecnico di cui si può fare a meno nel nuovo corso. Tra questi ci sono due profili già nel mirino della Juve, che ora potrebbe a pieno titolo sperare di tesserarli, considerando la volontà del club inglese di ‘disfarsene’.

Martial e Alex Telles: Allegri preme per il doppio colpo

Anthony Martial e Alex Telles non rientrano nei piani dell’allenatore olandese. Il primo, che ha giocato nel Sivilgia nell’ultima stagione, non è stato acquistato dal club andaluso, che in ogni caso avrebbe dovuto intavolare una trattativa ex novo, considerando che il francese era arrivato in prestito secco. Il secondo non troverebbe spazio nel nuovo United che sta prendendo forma: motivo in più per metterlo nella lista dei cedibili.

La Juve ha fiutato l’affare: per i due esuberi il club inglese potrebbe accontentarsi di meno di 40 milioni (20 milioni per l’attaccante 18 per l’esterno ex Inter). Un doppio colpo che certamente farebbe felice Allegri, libero poi di convogliare tutto il resto del budget su Milinkovic-Savic, che resta il sogno proibito – ma sempre più desiderato – del tecnico livornese.