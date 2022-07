Trenta milioni sul tavolo: Galliani prova a ‘beffare’ l’Inter

Il Monza vuole stupire tutti alla prima stagione di Serie A: Galliani è già al lavoro con profili da urlo per beffare anche l’Inter

Il club brianzolo intende allestire una rosa super competitiva nonostante sia il primo anno in Serie A. Galliani è sempre molto attivo pensando ad intriganti trattative di calciomercato.

Come svelato da Sky Sport il Monza starebbe sognando la coppia composta da Mauro Icardi e Paulo Dybala. Il primo è ancora sotto contratto con il PSG, mentre l’altro argentino è svincolato ed è in attesa di una sistemazione. Lo stesso Galliani ha già contattato l’entourage di entrambi i big, ma le due operazioni sono davvero complicate.

Per Icardi l’idea di Galliani sarebbe quella di prelevarlo sulla base di un prestito con un pagamento di almeno metà ingaggio, mentre i restanti 4-5 milioni li pagherebbe proprio il Monza. La proposta per Dybala, invece, si agirerebbe intorno ai 4mln più bonus per tre anni, un totale di 24mln, arrivando così a 30-31 milioni totali se viene preso in considerazione l’ingaggio di Icardi.

Calciomercato, Inter in pole per Dybala: la situazione

Paulo Dybala vuole così conoscere rapidamente la sua prossima destinazione. L’Inter è al momento sempre in pole, ma la dirigenza nerazzurra dovrebbe prima cedere qualche pezzo pregiato in attacco dopo l’arrivo anche di Romelu Lukaku.

Il Milan resta sempre una suggestione per la Joya: così il Monza ha fatto sapere di essere presente per una possibile trattativa. Un intreccio suggestivo a pochi chilometri di distanza per conoscere in tempi brevi il futuro dei big, come Dybala e Icardi. Il Monza vuole inserirsi con Adriano Galliani intenzionato a tornare rapace come un tempo.

Il sogno Dybala resta così impossibile, mentre per l’ex attaccante dell’Inter ci sarebbe un piccolo spiraglio dopo i contatti con l’agente Wanda Nara.