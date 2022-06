Juve-Inter, scambi e rifiuti: Marotta mette il veto

Si scalda l’insolito asse di mercato tra Juventus ed Inter: dopo il no nerazzurro allo scambio, arriva il rifiuto bianconero

Nemmeno il tempo di registrare una possibile, insolita, collaborazione di mercato tra Juventus ed Inter – rivali sul campo ma anche contendenti sul mercato, come accaduto in passato – che subito i dirigenti dei due club hanno voluto tener fede – nell’immaginario dei rispettivi tifosi – al loro personaggio con un doppio no incrociato che pone fine a qualunque ipotesi suggestiva.

Negli ultimi giorni infatti aveva preso piede, da più parti, l’idea di un possibile scambio tra Juan Cuadrado ed Edin Dzeko. Il colombiano, in scadenza nel 2023, era stato già accostato ai nerazzurri come possibile manovra di disturbo di Marotta sul rinnovo automatico del contratto dell’ex Udinese. Le indiscrezioni, che riportavano anche l’interesse della Roma, si erano poi spete. Fino a riaccendersi in occasione di una suggestiva trattativa che avrebbe ancora visto il sudamericano in nerazzurro, ma con l’ex centracvanti giallorosso in cambio. Marotta aveva da subito rispedito al mittente la proposta bianconera.

Scambio Dzeko-Cuadrado, Marotta dice no: la Juve fa lo stesso con Correa

Eppure il possibile asse di mercato tra le due grandi rivali non sarebbe finito qui. Già perchè Il Corriere della Sera ha rilanciato un’indiscrezione che vorrebbe il Tucu Correa – già seguito nelle passate stagioni dalla dirigenza bianconera – offerto alla ‘Vecchia Signora’ da Alessandro Lucci, suo agente nonchè procuratore proprio di Edin Dzeko. Che questo sia stato un modo per rilanciare anche l’ipotesi del bosniaco in bianconero, non è ancora dato di sapere. Quel che è certa è però la risposta della Juve in merito.

L’ex attaccante della Lazio in questo momento non interessa a Max Allegri, che aspetta ancora di vedere l’ufficializzazione di Angel di Maria. La sensazione che l’Inter debba assolutamente liberarsi dell’argentino poi, è ben presete nella testa dei dirigenti bianconeri. Che non vogliono assolutamente agevolare i meneghini nella loro difficile cessione, che tra l’altro servirebbe per far posto al grande ex Paulo Dybala. Nessun asse di mercato, dunque, almeno per ora: Juventus ed Inter continuano ‘amabilmente’ a darsi rifiuti reciproci e veti incrociati.