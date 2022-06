Juventus, Di Maria si avvicina: ecco cosa manca

Si avvicina alla conclusione la telenovela Juventus-Di Maria: ecco cosa manca per la chiusura

La Juventus sta per riaccogliere Paul Pogba a distanza di 6 anni dall’ultima volta e presto potrebbe accogliere un altro top player.

Ormai è un tormentone la trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria e proprio l’argentino ha dato qualche indizio in un’intervista per ‘ESPN Palyroom’, in cui ha ammesso di avere una richiesta concreta dai bianconeri. Il ‘Fideo’ sta riflettendo per essere sicuro delle sua scelta ma adesso, come riportato da ‘calciomercato.it’, arrivano importanti novità che potrebbero far dedurre che Di Maria sia ad un passo dalla Juventus. La dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore argentino starebbero discutendo gli ultimi dettagli prima di annunciare il trasferimento dell’ex Paris Saint-Germain a Torino.

Juventus-Di Maria ai dettagli: fumata bianca vicina

Il calciomercato ci ha insegnato che fino a quando non c’è la firma sul contratto, tutto può succedere. Anche in questo caso, quindi, bisogna valutare giorno per giorno gli sviluppi della trattativa. Quel che è certo, però, è che sia da parte della Juventus che da parte dell’entourage di Di Maria c’è la volontà di arrivare ad un accordo.

L’argentino ha intenzione di restare ancora un anno in Europa per giocarsi al meglio le proprie carte in vista del Mondiale in Qatar con l’Argentina, prima di fare ritorno al Rosario Central, il club in cui tutto è iniziato per il ‘Fideo’. Mancano gli ultimi dettagli relativi alla durata del contratto, annuale secco o con l’opzione per un’altra stagione. L’ingaggio si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro a stagione.