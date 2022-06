Roma, è fatta: accordo raggiunto per il terzino

La Roma ha raggiunto il tanto atteso accordo e si prepara ad accogliere un altro rinforzo

Il calciomercato è in una fase molto calda, non solo per Inter e Juventus, ma anche per la Roma. Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti per Davide Frattesi ma intanto la società giallorossa sta per chiudere un altro colpo.

Dopo una lunga trattativa con il Lille, la Roma ha raggiunto l’accordo per il trasferimento di Zeki Celik. Il difensore turco sarà un nuovo giocatore giallorosso. Le parti hanno trovato l’accordo sulla base di 7 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita del calciatore. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, il club francese ha ceduto all’ultima offerta della Roma, dando il via libera per il trasferimento del classe ’97.

Roma, accordo raggiunto col Lille: in arrivo Celik

José Mourinho, dopo Matic, avrà presto un altro rinforzo, questa volta in difesa. Celik arriva da una stagione molto positiva con il Lille in cui ha collezionato 40 presenze tra campionato e coppe, realizzando anche 3 gol. Il terzino destro turco è atteso già nel weekend nella Capitale per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. L’obiettivo della Roma è quello di accelerare l’iter per consentire a Mourinho di avere Celik già per il pre-ritiro.