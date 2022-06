Maldini è pronto al bis: prima serve una cessione

Il Milan deve chiudere un colpo sulla trequarti: due nomi davanti a tutti, con una cessione Maldini pensa al bis

Un Milan in attesa. Chiuso l’arrivo gratis di Origi, i rossoneri vivono una fase di stallo, dovuta anche alla questione rinnovi di Maldini e Massara.

Una volta sistemati i rinnovi dei due dirigenti, potrebbe esserci un’accelerata sul fronte degli acquisti con almeno un paio di priorità. Pioli ha la necessità di avere un difensore, considerato l’addio a zero di Romagnoli, e un trequartista che possa innalzare il livello qualitativo dei campioni d’Italia.

Se per la retroguardia è sfumata la pista Botman e si valutano interventi anche low cost con il nome di Acerbi tra quelli più caldi, sulla trequarti la dirigenza rossonera esplora le possibilità che arrivano dall’estero. In particolare il nome più gettonato è quello di Ziyech, trequartista marocchino in uscita dal Chelsea. Con i Blues si sta cercando la formula giusta per riuscire a portare in Italia l’ex Ajax, già cercato dal Milan lo scorso anno.

L’alternativa è rappresentata da de Ketelaere, giovane belga in forza al Club Bruges, cercato però anche da squadre di Premier League. La volontà dei rossoneri è di chiudere per uno dei due, per poi aspettare un’eventuale cessione per piazzare un colpo ‘italiano’.

Calciomercato Milan, con una cessione Maldini raddoppia

Il Milan pensa ora ad un unico colpo sulla trequarti con, come detto, i nomi di Ziyech e de Ketelaere davanti a tutti, poi sarà il momento delle valutazioni. Nel caso in cui dovesse essere una cessione nel reparto avanzato, ecco che i rossoneri potrebbero provare a chiudere un altro colpo, questa volta in Serie A.

Nel caso in cui uno tra Rebic, Saelemaekers o Junior Messias dovesse lasciare Milanello, ecco che Maldini e Massara potrebbero tornare alla carica con il Sassuolo per uno tra Berardi e Traore. Sarebbe uno di loro due il nome per completare il reparto e garantire a Pioli una batteria di trequartisti in grado di sopperire ad eventuali problemi in una stagione che si preannuncia per tutti lunghi e complicata.