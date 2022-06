Dybala si è già pentito: cosa sta succedendo

Continua a tenere banco, in ambito di calciomercato, il tema riguardante il futuro di Paulo Dybala: l’attaccante argentino si è già pentito

Dove andrà Paulo Dybala? Il futuro della ‘Joya’ è uno dei temi più scottanti della sessione estiva di calciomercato, che aprirà i battenti ufficialmente il 1 luglio. Come noto, l’Inter qualche settimana fa ha avanzato una prima offerta formale all’attaccante argentino. La proposta dei nerazzurri ammonta a circa 5,5 milioni di euro netti più bonus.

L’ex Palermo, dal canto suo, ne chiede almeno 7 di parte fissa (alla Juventus percepiva 6,3 milioni). Permane distanza tra le parti e, negli ultimi giorni, è aumentata anche la sfiducia circa il possibile approdo alla corte di Simone Inzaghi. La ‘Beneamata’, infatti, ha dato priorità al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, per il quale ormai manca praticamente solo la firma. Di conseguenza, ora è necessario vendere un paio di pezzi del reparto offensivo, altrimenti l’affare Dybala rischia seriamente di saltare, nonostante il pressing di Marotta durato mesi. Roma e Milan continuano a seguire gli sviluppi della vicenda, ma al momento non si sono fatte avanti concretamente.

Calciomercato Juventus, Dybala si è pentito

L’incertezza, dunque, regna sovrana ad oggi. Dybala si trova una situazione assolutamente non semplice, che probabilmente non si aspettava. Come si apprende da ‘Mundo Deportivo’, inoltre, la sua cerchia ristretta in Argentina riferisce che la ‘Joya’ si sarebbe pentita di non aver raggiunto un accordo con la Juventus. Il classe ’93, per giunta, sarebbe disposto a fare marcia indietro e accettare l’offerta di rinnovo messa sul piatto tempo fa dai torinesi. D’altronde, la priorità di Dybala è sempre stata quella di rimanere in bianconero, ma la società non tornerà più sui suoi passi.