Visite e firma per Botman: adesso il Milan gli dice addio

Botman è pronto a sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col nuovo club: sta per sfumare del tutto l’obiettivo del Milan

Sven Botman non vestirà la maglia del Milan. Il difensore centrale del Lille è da mesi il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la propria retroguardia, ma le parti in causa non convoleranno a nozze. L’olandese, classe 2000, voleva approdare alla corte di Stefano Pioli e ha aspettato a lungo che il ‘Diavolo’ chiudesse l’operazione col club francese.

Il calciomercato dei lombardi, però, ha subito un deciso rallentamento per via dell’intricata situazione riguardante i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore dell’area tecnica e direttore sportivo del Milan. Chi ha tempo non aspetti tempo, recita il famoso proverbio. E infatti, conscio di quanto accaduto nelle ultime settimane, l’ex Heerenveen si è convinto a sposare l’ambizioso progetto del ricco Newcastle.

Calciomercato Milan, Botman-Newcastle in chiusura: domani le visite

Corte serrata da parte dei ‘Magpies’, che alla fine sono riusciti a spuntarla. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercatonews.com’, domani il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto. Il costo dell’operazione, per il cartellino, ammonta a circa 40 milioni di euro. Il Milan, dunque, si vede costretto a rinunciare a Botman e dovrà fare molta attenzione a non perdere anche altre pedine come Renato Sanches, su cui c’è il Paris Saint Germain, e De Ketelaere.