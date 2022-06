Nuova ricca offerta sul tavolo: ora l’Inter lo sa

Un calciatore di proprietà dell’Inter ha ricevuto una nuova ricca proposta per lasciare i nerazzurri in questa sessione di calciomercato

L’Inter si è presa la scena in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato. Chiusa l’operazione che riporterà a Milano Romelu Lukaku, impaziente di tornare a vestire la maglia nerazzurra. Un acquisto di fondamentale importanza per i lombardi, visto che nell’ultima stagione la squadra targata Simone Inzaghi ha sofferto, nel girone di ritorno, la mancanza di un vero e proprio bomber.

E sappiamo quanto Big Rom sia stato decisivo nel biennio di Antonio Conte. Messo (momentaneamente?) in stand-by l’affare Dybala, la dirigenza deve ora sistemare anche alcune situazioni spinose all’interno della rosa attuale. Una di queste, come noto, è il futuro di Arturo Vidal, pedina che non rientra più nel progetto dei milanesi. Lo stipendio del cileno ammonta a ben 6 milioni di euro netti all’anno e la ‘Beneamata non è più disposta a pagare una simile cifra.

Calciomercato Inter, svolta Vidal: s’inserisce il Galatasaray

Nel frattemo, aumentano le pretendenti per il classe ’87. Stando a quanto riferisce ‘ADNRadio’, si sarebbe inserito il Galatasaray nella corsa per Vidal. I turchi, dunque, si aggiungono alla lista di pretendenti, che vedeva già la presenza di Flamengo e Boca Juniors. Il Galatasaray, inoltre, avrebbe avanzato una ricca proposta di ingaggio all’entourage del centrocampista. Il contratto di Vidal è in scadenza giugno 2023, ma all’interno è presente una clausola che permette di rescinere anticipatamente l’accordo scritto, previo pagamento di 4 milioni di euro. Vedremo dove proseguirà la carriera dell’ex Juventus.