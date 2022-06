Addio Serie A: Gabriel Jesus trova l’accordo con la big

Gabriel Jesus rimarrà un miraggio per la Serie A: il bomber brasiliano rimane in Premier League

La Juventus ha puntato tutto su Angel Di Maria per l’attacco e le parti adesso sono sempre più vicine. Intanto, però, uno dei big dell’attacco finiti nel mirino della dirigenza bianconera, ha deciso di rimanere in Premier League.

Stiamo parlando di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, in scadenza con il Manchester City nel 2023, ha deciso di accettare la proposta dell’Arsenal, rimanendo quindi in Inghilterra. Come riportato da ‘The Athletic’, i Gunners hanno trovato l’accordo col giocatore dei citizens sulla base di un contratto quinquennale. Già nella giornata di venerdì il sito web aveva annunciato l’intesa tra il Manchester City e l’Arsenal che ha superato la concorrenza non solo di Juventus e Milan, ma anche quella di Tottenham e Chelsea.

Niente Serie A: Gabriel Jesus trova l’accordo con l’Arsenal

L’Arsenal è scatenato sul mercato. Il club londinese ha già piazzato tre colpi: Marquinhos dal San Paolo, Fabio Vieira dal Porto e Matt Turner dal New England Revolution. Gabriel Jesus sta per diventare il quarto colpo di mercato dei Gunners che mirano a tornare tra le big d’Inghilterra. Il brasiliano rinuncerà a disputare la Champions ma sarà centrale nel progetto di Mikel Arteta che lo conosce molto bene dai tempi in cui era assistente di Pep Guardiola proprio al Manchester City.

Gabriel Jesus rimane quindi un miraggio per la Serie A, in particolare per la Juventus che lo aveva messo nella lista dei potenziali obiettivi per l’attacco.