Assalto PSG, due contropartite per il big del Milan

Il Paris Saint-Germain potrebbe tornare all’assalto di un big rossonero. La possibile offerta e tutti i dettagli

“Forse dovremo cambiare anche slogan… Dream Bigger (sogna più in grande, ndr) va bene ma bisogna essere realisti. Non vogliamo più nomi appariscenti, è la fine dei lustrini che luccicano”.

“La nostra posizione è chiara, chi non fa parte del progetto deve andarsene. C’è chi ha approfittato della situazione, ma ora è finita!”. Negli scorsi giorni il presidente Al-Khelaifi ha annunciato un nuovo corso in casa Paris Saint-Germain. Parole che hanno fatto rumore soprattutto per la situazione di Neymar, ma nella lunghissima rosa dei parigini sono numerosi gli esuberi e i giocatori in uscita. Due di questi sono stati accostati nuovamente al Milan nelle ultime ore, ovvero Diallo e Draxler.

Calciomercato Milan, l’assalto del PSG

Diallo è tornato di moda per la difesa del Milan. Il difensore è in uscita dal PSG e, insieme a Draxler, potrebbe essere proposto ai rossoneri, il fantasista tedesco per rinforzare la trequarti di Pioli. La società parigina potrebbe così fare un tentativo e valutare i due giocatori come ‘acconto’ per un assalto futuro a Sandro Tonali. Tuttavia, il centrocampista è ritenuto incedibile dal Milan e lascerà i rossoneri solo per un’offerta irrinunciabile e soprattutto cash. Il PSG è dunque avvisato.