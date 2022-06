Clamoroso Juve-Neymar: cosa sta succedendo

Il PSG potrebbe fare a meno di Neymar: il campione brasiliano potrebbe così pensare all’addio, incontro con la Juventus

Momenti frenetici per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club francese avrebbe comunicato a Neymar di trovarsi una nuova sistemazione in ottica futura dopo il rinnovo super di Mbappe.

Secondo le ultime dalla Spagna Neymar sarebbe stato offerto anche al Barcellona, ma i catalani non possono fare operazioni in entrata a causa di diversi problemi economici. Inoltre, come svelato in anteprima dal portale Sportface.it, ci sarebbe stato anche un incontro a Milano tra Federico Cherubini e il suo braccio destro Matteo Tognozzi con i legali di Neymar per capire i margini di una trattativa in ottica futura.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Neymar è impossibile

Al momento l’operazione sembra impossibile: la dirigenza bianconera è vicinissima al doppio colpo Pogba e Di Maria. L’arrivo del brasiliano è difficile, soprattutto per costi e cifre in vista della prossima stagione. Neymar potrebbe così dire addio al PSG, che ha pensato a nuove strategie per rinforzare la compagine parigina potendo fare a meno del campione sudamericano e puntando tutto sulla stella francese Kylian Mbappe. Anche Lionel Messi resterà per un’altra stagione a disegnare magie sotto la Tour Eiffel dopo un anno in chiaroscuro.

Al momento con la Juventus ci sarebbero stati solo incontri esplorativi per capire i margini di una trattativa in ottica futura. Il club bianconero potrebbe chiudere in tempi brevi i due top player per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.