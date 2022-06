“Spalletti scontento”: ora a Napoli scatta l’allarme

Luciano Spalletti non vede l’ora di rimettersi al lavoro per riprovarci dopo la delusione della scorsa stagione: quanti problemi

Saranno settimane intense per il Napoli che si ritroverà per tornare al lavoro prima a Dimaro, poi a Castel di Sangro. La preparazione sarà fondamentale per gli azzurri che vorranno rifarsi dopo il rimpianto Scudetto della scorsa stagione.

Come svelato da Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma ed attuale opinionista, sarebbero sorti dei problemi in casa Napoli. Ecco la verità svelata ai microfoni di Radio Radio: “Non è facile per Spalletti gestire questa situazione. C’è da inserire due o tre giocatori che devono andare a sostituire i titolari che sono andati via”. Poi ha aggiunto: “So per certo che l’allenatore non è contento della situazione portieri, così come di altre zone del campo. La squadra, così com’è, farà fatica a confermare la posizione dell’anno scorso”.

Calciomercato, i prossimi colpi del Napoli

Dopo gli acquisti di Mathias Olivera e Kvaratskhelia, il Napoli dovrà prendere una decisione sistemando le situazioni di Ospina e Mertens. Il loro rinnovo è sempre in stand-by con i tempi tecnici che stringono sempre di più. Con l’addio di Lorenzo Insigne, la compagine partenopea ha perso un punto di riferimento ed un simbolo dello spogliatoio azzurro. Luciano Spalletti dovrà così lavorare duramente sul campo per integrare i prossimi colpi in casa Napoli.