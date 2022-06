Inter, incognita Dybala: “Adesso è un problema”

Il futuro di Dybala è un’incognita. Dopo tanto corteggiamento, anconra non c’è la firma con l’Inter: “Adesso è un problema”

Poco più di un mese fa vedevamo Paulo Dybala salutare in maniera strappalacrime la Juventus, rimanendo al centro del campo con Vlahovic anche quando lo stadio era spoglio. Dopo l’addio ai bianconeri è continuato il corteggiamento di diverse società, in particolare l’Inter, che in molti momenti è sembrata a un passo dalla chiusura finale.

Adesso, a un giorno dalla scadenza del contratto con la Juventus, Dybala è ancora senza squadra. L’accordo con l’Inter ancora non c’è e il suo futuro è una vera e propria incognita. Così a esprimersi sulla situazione dell’argentino è il giornalista Tony Damascelli che adesso lo definisce “un problema economico per l’Inter”.

Dybala ancora non conosce il proprio futuro: “Problema economico per l’Inter”

Il caso Dybala è sicuramente uno dei più importanti e particolari di questa sessione di calciomercato. L’attaccante argentino ancora non sa dove giocherà l’anno prossimo, con l’Inter che dopo l’arrivo di Lukaku sembrerebbe avere un po’ allentato la presa. Il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha spiegato così la situazione:

“Quando ha lasciato la Juventus in maniera tragicomica, si diceva adesso che avrebbe firmato l’indomani per l’Inter ed era il valore aggiunto. E’ passato un mese e non è più il valore aggiunto dell’Inter ed è eventualmente un problema, economico ovviamente. Questo spiega il fenomeno di questo ragazzo di grandissimo talento, che continua a restare in bilico in bilico: siamo arrivati al penultimo giorno del suo contratto ed è una gestione particolare quella del suo procuratore. Devono decidere: sì o no”. Dunque una grande incognita per Dybala, che nei prossimi giorni dovrà però chiarire, visto che a breve partiranno i ritiri.