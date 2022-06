Inter, Lukaku porta via Dzeko: l’ex Serie A lo chiama

Il ritorno di Lukaku all’Inter potrebbe portare all’addio di Edin Dzeko: l’ex Serie A lo chiama

Oggi in casa Inter è stato il giorno del ritorno di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è arrivato nelle prime ore della mattina a Milano per effettuare le visite mediche e dare il primo saluto ai suoi ex e ora ritrovati tifosi.

Oggi è stato anche il giorno dell’arrivo di Asllani ma ovviamente tutte le attenzioni sono rivolte a Lukaku. Il ritorno di ‘Big Rom’ porterà inevitabilmente a delle uscite in attacco. Alexis Sanchez è ormai pronto a salutare Milano ma la sua cessione potrebbe non bastare. I nerazzurri potrebbero rinunciare anche a Edin Dzeko, per tentare l’assalto finale a Paulo Dybala. Il bosniaco è arrivato appena un anno fa all’Inter dalla Roma e ha disputato una prima parte di stagione di grande livello, calando notevolmente nella seconda parte. La sua stagione si è chiusa comunque con 17 gol realizzati tra campionato e coppe. Adesso, però, con Lautaro Martinez pronto a riformare la coppia con Lukaku, per Dzeko lo spazio potrebbe ridursi notevolmente ed ecco che spunta una nuova opzione all’estero per l’ex Manchester City.

Inter, Gattuso chiama Dzeko al Valencia

Edin Dzeko ha ancora un altro anno di contratto e non intende scendere a compromessi. L’Inter dovrà negoziare e la squadra più interessata al bosniaco, come riportato dal sito web spagnolo ‘todofichajes.com’, è il Valencia di Rino Gattuso. Il club spagnolo è in pessime condizioni economiche ma potrebbe riuscire a convincere l’ex Roma a sposare il progetto ed accettare una nuova sfida in un campionato per lui nuovo come la Liga. Dzeko potrebbe ricevere un ingaggio da più di 2.5 milioni di euro. Gattuso sta spingendo con la sua nuova società per ottenere i servizi del bomber nerazzurro.