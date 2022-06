Juventus, piovono le critiche sul mercato: “Lasci l’album delle figurine”

Dopo una stagione negativa non si placano le critiche per la Juventus. Questa volta viene attaccata la strategia in questo calciomercato

Il futuro della Juventus deve essere costruito in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri infatti dovranno cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, per cercare di tornare subito a vincere trofei, cosa fondamentale che è mancata nella stagione appena terminata.

Gli obiettivi in questo calciomercato per la Juventus sono molteplici e il primo colpo è in dirittura d’arrivo, ovvero il ritorno di Paul Pogba. Nel frattempo si continua a osservare Di Maria, mentre tra gli addii è impossibile non menzionare quello di Paulo Dybala. Le strategie di mercato della Juventus continuano però a ricevere critiche e questa volta a parlare è stato il giornalista Roberto Perrone.

Calciomercato Juventus, Perrone critico: “C’è solo gente che va, non che viene”

A una settimana dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Juventus ufficialmente non ha ancora messo a segno nessun colpo. Dopo gli addii importanti di Dybala e Chiellini, con il futuro di Morata ancora incerto, la Juventus si prepara ad accogliere il ritorno di Paul Pogba. Questo però sembrerebbe non essere abbastanza.

Infatti il giornalista Roberto Perrone al Corriere dello Sport si è lasciato andare a una critiche nei confronti dei bianconeri affermando: “La Signora lasci l’album delle figurine. Per ora c’è solo gente che va e nessuno che viene. Dopo Dybala e Morata, ecco de Ligt, difensore più costoso del calcio italiano, che vuole cambiare aria. I bianconeri non hanno più il tocco magico degli inizi, non hanno più quella gestione vincente del mercato, sintesi perfetta di fantasia, capacità tecnica, estro manageriale. Inseguire le nostalgie di Di Maria e le voglia di rivalsa di Pogba non è la strada giusta, non è la strada del passato da cui ripartire”.