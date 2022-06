Di Maria, ci risiamo: la svolta dalla nuova proposta

Il futuro di Angel Di Maria continua a tenere banco: ecco l’ultima proposta dell’esterno argentino per la prossima stagione

La trattativa tra Di Maria e la Juventus si è svolta nell’arco dell’ultimo mese tra tentennamenti, ripensamenti e attese. Alla fine è arrivata la fumata nera: non vedremo El Fideo con la maglia bianconera, ma il suo futuro è ancora in bilico.

Per il campione argentino, a quanto pare, la Juventus non era la squadra in cima alla lista dei desideri per prepararsi al Mondiale con la sua Argentina. Alla fine, quindi, la società si è tirata fuori dalla corsa dopo aver pazientato diverse settimane per permettergli di prendere una decisione sul futuro.

Tra una settimana circa Di Maria sarà svincolato ufficialmente dal PSG. La sua personale idea non sembra essere cambiata: uno, massimo due anni in Europa, poi il ritorno in patria al Rosario Central. Stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, nelle sue volontà ci sarebbe la Spagna.

Di Maria si propone al top club: ritorno di fiamma

Dopo il flirt con il Barcellona non andato per il meglio, Angel Di Maria starebbe puntando a trasferirsi alla corte del Cholo Simeone. L‘Atletico Madrid vuole cambiare molto dopo una stagione sotto le aspettative e la possibilità di veder partire diversi giocatori offensivi è concreta.

Un innesto di esperienza del genere potrebbe aiutare non poco il club ad alzare l’asticella e l’argentino si inserirebbe perfettamente nel 4-4-2 di Simeone, dove giocherebbe da esterno. I Colchoneros, però, stanno valutando diverse ipotesi, tra cui anche Pablo Sarabia del PSG. Di Maria, in ogni caso, non ha fretta e aspetta un segnale anche dall’Atletico. Vedremo come evolverà questa lunghissima telenovela di mercato nelle prossime settimane.