L’affare col gioiello libera il colpo per il Milan: c’è l’incontro

L’affondo del Benfica sul gioiello del River Plate può liberare spazio per l’assalto del Milan: il giocatore piace da tempo

Al centro di una delle trattative più clamorose – ed onerose – del mercato (quella che ha visto il milionario passaggio di Darwin Núñez al Liverpool) il Benfica ha incassato con soddisfazione il cash versato dai Reds buttandosi a capofitto sul suo sostituto. Un giocatore già nel mirino di alcuni club europei e che proviene comunque dal Sudamerica, come il suo ‘predecessore’.

Si tratta di Enzo Fernandez, talento albiceleste del River Plate che ha una valutazione di mercato pari a 15 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato trovato l’accordo tra il club lusitano e quello argentino per il trasferimento in Portogallo del classe ’01. Questo libera una delle posizioni nella linea mediana del campo delle Aquile, col Milan che finalmente può portare l’affondo sul calciatore, sul quale già in passato aveva provato abboccamenti andati a vuoto.

Il Benfica libera Weigl: occasione Milan

Julian Weigl, 26enne tedesco in forza al Benfica dal gennaio del 2020, era ed è uno degli obiettivi del centrocampo rossonero. L’ex Dortmund, che appare perfetto per sostituire Franck Kessié nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, ha una valutazione di circa 22 milioni, ma non partirebbe per meno di 30 probabilmente. Il fatto di esser vicini a tesserare, sostanzialmente nello stesso ruolo, Enzo Fernandez, potrebbe agevolare e non poco il disegno di Paolo Maldini.

Già protagonista, nelle scorse settimane, di un vero e proprio summit di mercato con il rappresentante Volker Struth, che fa parte dell’agenzia tedesca Sports360 che assiste anche lo stesso Weigl, Maldini aspetta solo il via libera dalla proprietà per presentare la sua offerta. Il blasone del club rossonero dovrebbe essere una vera e propria calamita per il giocatore, che potrebbe mettersi in gioco ai massimi livelli continentali. Nelle prossime settimane i rossoneri proveranno a chiudere l’affare.