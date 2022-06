Nuovo colpo e ‘stangata’ a Calhanoglu: “E’ molto più forte”

Arriva la stangata per Hakan Calhanoglu dopo l’arrivo del nuovo colpo a centrocampo per l’Inter

L’Inter ha piazzato il primo vero colpo in entrata dell’estate. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche Henrikh Mkhitaryan che poi ha firmato il nuovo contratto.

L’armeno arriva a parametro zero dalla Roma e ritroverà il suo ex compagno Edin Dzeko. Il primo colpo che sarà seguito da Bellanova e Asllani, ormai operazioni da considerarsi concluse e presto anche da Romelu Lukaku. Intanto Simone Inzaghi ha avuto il sui primo rinforzo, appena dopo aver firmato il suo rinnovo con l’Inter fino al 2024. Adesso a centrocampo le soluzioni aumentano e il tecnico nerazzurro avrà l’imbarazzo della scelta. Il giornalista Furio Focolari si è espresso sull’arrivo di Mkhitaryan e sulla concorrenza che avrà da parte di Hakan Calhanoglu.

Inter, frecciata a Calhanoglu: “Mkhitaryan molto più forte”

Furio Focolari a ‘Radio Radio’: “Secondo me Mkhitaryan è più forte di Calhanoglu, anche se sono giocatori un po’ diversi. il turco la passata stagione è stato l’anello debole dell’Inter: al di là di qualche rigore e qualche buona partita, non è stato all’altezza di una squadra che vuole vincere lo scudetto. È un buon giocatore ma non è un campione. Per me è molto più forte Mkhitaryan e questo potrebbe aver portato a questa specie di sindrome che l’ha portato a dire quelle cose su Inzaghi”.