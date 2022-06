“Mal sopportato da tutti”: Maldini finisce nel mirino

Alle spalle del direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, si nasconde un’amara verità che contrasta con le sue capacità

Paolo Maldini e Federic Massara devono ancora rinnovare il proprio contratto di lavoro con il Milan. La stima è che questo avvenga entro i prossimi dieci giorni, non appena il neo proprietario Jerry Cardinale farà il suo ritorno in Italia dopo la cessione del club dalle mani di Elliot a RedBird.

Quanta attesa. A tratti questo può sembrare un assurdo. Nello specifico, fa strano come uno degli uomini artefici del passato successo del club rossonero – e potenzialmente uno di quelli che condurranno il sodalizio ad una riconferma nello scenario calcistico internazionale – non sia neppure visto tanto di buon occhio dagli addetti ai lavori. Come ha tenuto a precisare in un tweet il giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, Carlo Festa, la verità sta nel fatto che “Maldini sia mal sopportato a tutti, anche dai manager espressione della proprietà, che ne farebbero volentieri a meno. Ma è anche l’unico che li dentro ci capisce di calcio”.

Milan, attesa per il rinnovo di Maldini

Ed infatti, tutto si potrebbe dire su Maldini fuorché non sia stato un professionista sul campo ed una piacevole sorpresa anche al di fuori, nelle vesti di responsabile dell’area tecnica. Grazie a lui (e all’aiuto di Massara), il Milan è riuscito a mettere in piedi un organico estremamente competitivo al netto di tante critiche iniziali. Sulla sua reputazione ora piove sul bagnato ma i malauguri fanno acqua da tutte le parti: tornerà a splendere il sole, perché non c’è Milan senza Maldini.