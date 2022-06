Alex Sandro fuori dai piani: la Juve prova lo scambio

La Juventus pianifica lo scambio estivo: addio Alex Sandro, si punta uno degli esuberi del top club spagnolo

Una stagione da dimenticare. Non accadeva da dieci anni che la Juventus non portasse a casa nuovi trofei, chiudendo con l’unica consolazione della qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Ed è per questo motivo che la dirigenza del club di Andrea Agnelli ha intenzione di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Si ripartirà da alcune cessioni, che permetteranno l’ingresso di nuovi innesti richiesti dall’allenatore livornese nell’attuale sessione di calciomercato. In tal senso, dopo Bernardeschi, Dybala e Chiellini, un altro big potrebbe dire addio.

Scambio con il Barcellona: Alex Sandro porta il colpo

Si tratta di Alex Sandro che, in scadenza tra un anno, non rientra più tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ che vorrebbe provare ad inserire il cartellino del brasiliano in un possibile scambio con il Barcellona. Il club bianconero avrebbe in mente di proporre il cartellino del laterale in un’operazione di scambio con la società di Joan Laporta. Interessa Clement Lenglet, centrale mancino anche lui destinato a cambiare casacca nelle prossime settimane.

Una valutazione, per la Juventus, di 15-20 milioni per entrambi i calciatori. Di diverso avviso il Barcellona che per Lenglet, accostato da tempo ai colori bianconeri, chiederebbe anche un conguaglio cash oltre all’approdo dell’ex Porto alla corte di Xavi. Il difensore francese, classe 1995, ha in questa stagione collezionato 27 presenze tra campionato e coppe, con 1 assist all’attivo.

Situazione dunque in divenire, con Alex Sandro sulla porta d’uscita: Lenglet con lo scambio, l’ultima suggestione in casa bianconera.