Accordo raggiunto: UFFICIALE la firma con l’Inter

Il calciatore è rimasto soddisfatto dell’intesa sull’accordo per il rinnovo di contratto con l’Inter

Nell’attesa di poter riabbracciare Romelu Lukaku, l’Inter ha chiuso rapidamente i negoziati di un’altra delle trattative pendenti.

Alex Cordaz è stato accolto negli uffici della sede di Viale della Liberazione in Milano dalla dirigenza nerazzurra per apporre la firma del prolungamento di contratto, in scadenza tra una settimana. Il trentanovenne resterà in nerazzurro per un’altra stagione sportiva, fino a giugno 2023, in qualità di terzo portiere.

Al netto di un percorso privo di presenze nel corso della passata stagione, il calciatore è comunque considerato dagli addetti ai lavori un uomo spogliatoio. Non resta che capire a quali condizioni resterà anche Samir Handanovic, dopo aver reso noto da tempo il trasferimento di Onana dall’Ajax.