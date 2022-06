Si complica l’affare, ne approfitta la Juventus: scambio tra ‘scontenti’

Affare tra calciatori in uscita per la Juventus, che potrebbe anche imbastire una trattativa di scambio con l’Arsenal, che ha da piazzare un calciatore in particolare

La Juventus non guarda solamente ai vari Di Maria, Kostic e Pogba, ma bensì deve anche fare i conti con i calciatori che potrebbero salutare la truppa bianconera in questa sessione estiva. In particolare in uscita ci è finito anche Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 che non ha quasi mai realmente convinto in queste annate alla Continassa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 ma potrebbe essere questa la finestra di mercato giusta per separare le strade dell’ex PSG e della Juventus.

Il club bianconero è quindi aperto alla cessione di Rabiot che dal canto suo avrebbe persino chiesto l’addio alla stessa società piemontese, che si guarda intorno a caccia delle migliori occasioni. Proprio il transalpino classe 1995 potrebbe anche divenire la chiave per un altro tipo di affare.

Calciomercato Juventus, Bellerin si complica per il Betis: idea di scambio con l’Arsenal

Rabiot sarebbe voglioso di provare un altro tipo di avventura altrove, dopo qualche anno poco brillante in Serie A. La Juventus, visto anche il contratto in scadenza tra un anno, potrebbe anche sfruttarlo come pedina di scambio in Premier League, campionato dove ha mercato e che peraltro potrebbe attrarre il calciatore.

Nello specifico c’è l’Arsenal che ha da risolvere la grana legata al destino di Hector Bellerin. Il terzino destro spagnolo quest’anno si è rilanciato alla grande con la maglia del Real Betis in prestito, vincendo da protagonista anche la Copa del Rey, dopo qualche stagione costellata da problemi fisici di ogni natura. Sia il classe 1995 che il club biancoverde vorrebbero proseguire insieme, ma emergono difficoltà dal punto di vista economico nel trovare la giusta intesa con l’Arsenal.

In questo quadro di scontenti potrebbe inserirsi la stessa Juventus, che fu già accostata a Bellerin, imbastendo però uno scambio con lo stesso Rabiot che vorrebbe a sua volta partire e che in passato era stato avvicinato proprio ai Gunners.