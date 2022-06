Milan, altro colpo in fumo: incontro per chiudere l’affare

Fase di stallo del Milan sul mercato: oltre a Renato Sanches rischia di sfumare anche un altro obiettivo a centrocampo

Il Milan è in una fase di stallo di calciomercato. I ritardi sui rinnovi di Maldini e Massara sta rallentando, di conseguenza, anche il mercato in entrata.

Gli obiettivi di mercato del Milan si stanno complicando, soprattutto la situazione Renato Sanches. I rossoneri vogliono il portoghese per rimpiazzare Kessié ma l’inserimento del Paris Saint-Germain per il centrocampista del Lille potrebbe tagliarli fuori. Il Milan ha puntato anche un altro centrocampista. Si tratta di Enzo Fernandez, argentino classe 2001 del River Plate. Anche per lui, però, la concorrenza è agguerrita e la trattativa sta diventando più complicata del previsto.

Milan, si allontana anche Enzo Fernandez

Enzo Fernandez è finito sul taccuino del Milan in quanto rispecchia le caratteristiche che servirebbero a Pioli. Centrocampista duttile ma con una buona confidenza col gol, come dimostrano le 9 reti in stagione con la maglia del River. Come riportato da ‘Abola’, il Benfica ha intensificato i contatti col club argentino per portare in Portogallo Enzo Fernandez. Intanto anche il Wolverhampton sta tentando l’accelerata decisiva. Gli scouting del club inglese sono attesi a Buenos Aires nella giornata di oggi con la possibilità di pagare la clausola di 20 milioni di euro.

Il Wolverhampton potrebbe presto pagare i 20 milioni di euro richiesti dal River Plate e prelevare Enzo Fernandez. Al momento il Milan rischia di vedersi sfuggire non solo Renato Sanches, ma anche l’argentino del River Plate.