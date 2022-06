Ritorno di fiamma: la stella ora può andare alla Juve

La Juventus si prepara a vivere una sessione di calciomercato esplosiva: torna di moda il top player

La stagione della Juventus è stata deludente. Nei piani del club torinese vi è un immediato rilancio, per cercare di tornare competitiv tanto in Serie A quanto in Champions League. Per farlo, andrà seguita la linea già tracciata a gennaio con gli arrivi a Torino di Vlahovic e Zakaria. Due innesti di peso che per il futuro non possono bastare: ecco perchè nell’attuale sessione di calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ si regalerà almeno un grande colpo in attacco.

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha rivelato, su Twitter, un clamoroso scenario di mercato che riguarda proprio la Juventus. Occhi sull’attacco dove Massimiliano Allegri ha richiesto una figura in particolare, visto l’addio di Paulo Dybala ed il futuro al momento in bilico di Alvaro Morata.

Super colpo Juve: “È stato riofferto”

“Il profilo dell’attaccante esperto, scafato, pronto all’uso, anche un pò ‘cattivo’ disegnato da Allegri non lascia insensibile la società perchè è un concetto ribadito nel summit”. Momblano, poi, fa un nome che già in passato è stato vicinissimo a firmare con la ‘Vecchia Signora’, svelando un retroscena. “Luis Suarez è stato riproposto alla Juventus e al momento non sarebbe un’ipotesi respinta dal club”.

Rivelazione che torna quindi a far sognare i tifosi della ‘Vecchia Signora’, con il nome di Luis Suarez che torna prepotentemente nei radar bianconeri. L’uruguagio ha già salutato l’Atletico Madrid nelle scorse settimane, visto che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e non verrà rinnovato dai ‘Colchoneros’.

Suarez, 13 reti con 3 assist in 45 presenze con la squadra di Simeone nell’ultimo anno, può essere un nome destinato a balzare in cima alla lista della Juventus.

