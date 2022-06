60 milioni dall’Inghilterra: l’Inter sacrifica due titolarissimi

Il Newcastle di PIF potrebbe mettere gli occhi sui profili di Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi, in queste settimane immediatamente antecedenti all’inizio ufficiale della finestra estiva di calciomercato, sta lavorando per riuscire a far quadrare i conti, come imposto dalla proprietà cinese, e riuscire a costruire una rosa che possa competere allo stesso livello, o maggiormente, rispetto alla scorsa annata.

L’ultima stagione, quella che si è conclusa poche settimane fa, ha visto la Beneamata arrivare al secondo posto nel campionato italiano di Serie A alle spalle del Milan di Stefano Pioli. Sono inoltre finiti in bacheca due trofei, entrambi contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Infine, c’è stata la buonissima esperienza in Champions League con l’ottavo di finale contro il Liverpool di Jurgen Klopp e la vittoria, comunque inutile, sul rettangolo verde di Anfield firmata Lautaro Martinez.

In sede di calciomercato, le possibili trattative in uscita potrebbero riguardare alcuni titolarissimi della Beneamata. Due di questi hanno fatto benissimo nell’ultima stagione. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, esterno destro arrivato dal PSV, e Hakan Calhanoglu, centrocampista turco svincolatosi dal Milan. Due giocatori che sono cresciuti molto nei mesi scorsi e sarebbero finiti nel mirino del Newcastle, club finito nelle mani del fondo sovrano PIF, accostato anche alla proprietà dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, il Newcastle prepara il doppio colpo

L’Inter ha bisogno di incassare ed ottenere un attivo di almeno 60 milioni di euro da questa finestra di calciomercato. E’ per questo che l’interessamento del Newcastle nei confronti di Calhanoglu e Dumfries potrebbe davvero far vacillare la dirigenza della Beneamata che, in caso di partenza dei due titolarissimi valutati 30 e 30, potrebbe comunque riuscire ad evitare la partenza di un top player fra Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez.