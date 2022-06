Centoventi milioni di euro: il Real ‘saccheggia’ la Serie A

Il Real Madrid di Ancelotti può saccheggiare la Serie A acquistando due calciatori importanti: Leao e non solo, gli affari prendono quota

Il rapporto tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid è unico. Il ritorno dell’allenatore di Reggiolo ha portato enormi frutti al club spagnolo. Oltre alla Liga, i ‘Blancos’ hanno conquistato la Champions League numero 14, rendendosi protagonisti di un percorso a dir poco memorabile.

Neanche a dirlo, ora il presidente Florentino Perez – sulla scia dell’entusiasmo – è pronto ad accontentare il mister con colpi da copertina. Sfumato Mbappe, sono già stati ufficializzati gli acquisti di Antonio Rudiger ed Aurelien Tchouameni, quest’ultimo pagato ben 80 milioni di euro più 20 di bonus. E adesso? E adesso vietato fermarsi. I prossimi colpi delle ‘Merengues’, in particolare, potrebbero giungere dalla Serie A. Ancelotti, dal canto suo, potrebbe strappare ai suoi ex club, Milan e Napoli, due profili cardine delle rose guidate da Pioli e Spalletti. Il primo profilo si chiama Rafael Leao, esterno dei rossoneri che ha letteralemente spaccato il campionato italiano nella stagione da poco terminata. L’attaccante portoghese è in scadenza di contratto giugno 2024: il direttore tecnico Paolo Maldini ha avviato da tempo le trattative per il rinnovo col suo potente procuraure Jorge Mendes, ma la firma non è arrivata anche se pare ci sia ottimismo per la fumata bianca.

Real su Leao e Fabian Ruiz: 120 milioni, gli affari prendono quota

Il ‘Diavolo’ gli ha proposto uno stipendio triplicato, da 4,5 milioni a stagione, rispetto a quello attuale da 1,5 milioni. Il prezzo del cartellino si attesta intorno agli 80 milioni di euro. Non è da escludere, inoltre, l’affondo per Fabian Ruiz. In tal caso la situazione è più critica per il prolungamento: l’accordo del centrocampista spagnolo, classe ’96, scade il 30 giugno 2023. I partenopei hanno proposto un ulteriore anno di contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria e aumento di stipendio fino a 3,5 milioni all’anno.

Tra le parti non c’è ancora intesa, dunque attenzione alla partenza in estate – valutazione sui 40 milioni di euro -, che eviterebbe una dolorosa perdita a parametro zero. ‘Sisal’ scommette sul trasferimento di entrambi i calciatori alla corte di Re Carlo entro il 31/08/2022, per una cifra totale di circa 120 milioni. La quota del passaggio di Fabian Ruiz ai ‘Blancos’ è 7.50. Di poco superiore quella di Leao, fissata a 9.00. Staremo a vedere.