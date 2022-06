“Affare impossibile”: Juventus e Milan, così può arrivare Gabriel Jesus

L’attaccante brasiliano del Manchester City, Gabriel Jesus, è pronto a dire addio a Pep Guardiola: ci sperano Juventus e Milan

Nelle ultime ore lo stesso brasiliano è stato accostato ai top club d’Europa, tra cui il Real Madrid, ma l’affare è considerato impossibile.

Il giornalista spagnolo di Marca, Mario Cortegana, ha svelato come sia impossibile il suo trasferimento in Spagna all’interno della rosa del Real Madrid a causa dei posti da extracomunitario già tutti coperti.

Come svelato da “El Mundo Deportivo” l’attaccante brasiliano, classe 1997, ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro: sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal con Arteta molto interessato a lui. Juventus e Milan continuano a sperare così in un colpo da urlo per rinforzare i loro rispettivi reparti offensivi.

Calciomercato, Gabriel Jesus verso l’addio

L’attaccante del Manchester City vorrebbe giocare con maggiore continuità nonostante abbia messo a segno 13 gol con 12 assist vincenti. Gabriel Jesus si è imposto ad alti livelli proprio sotto la gestione di Pep Guardiola, che potrebbe anche pensare a sacrificarlo dopo il colpo Erling Haaland e Julian Alvarez dal River Plate. Un’idea entusiasmante in vista della prossima stagione arrivando così a preparare l’assalto decisivo in ottica futura. Milan e Juventus continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare ad attaccanti già pronti per essere protagonisti anche in massima serie.