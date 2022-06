Di Maria indossa la nuova maglia: tifosi entusiasti

Il futuro di Angel Di Maria resta ancora incerto: il talentuoso giocatore argentino è pronto a fare una scelta, tifosi impazziti dopo lo scatto

“El Fideo” è sempre decisivo con gol importanti anche con la maglia dell’Argentina. Dopo l’addio al PSG, ora è in attesa di comunicare una nuova decisione in ottica futura.

Sulle tracce del talentuoso giocatore argentino ci sarebbero top club d’Europa, tra cui Juventus e Barcellona. In vacanza in Argentina, lo stesso Di Maria ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Rosario Central con lo scatto pubblicato dall’account ufficiale del club con la maglia numero 11.

Il suo obiettivo, ha svelato in una recente intervista, è quello di continuare a giocare in Europa per confrontarsi così con i migliori giocatori in circolazione. Poi dopo il Mondiale dirà addio anche alla Nazionale argentina pensando anche di tornare a giocare al Rosario Central, dove ha giocato per pochissimo tempo.

🇺🇦👼😍¡TE QUEDA PINTADA ÁNGEL! El causante de las últimas alegrías de todos los argentinos, Ángel Di María, recibió y se puso la camiseta más linda del mundo, la de sus amores, la de #RosarioCentral pic.twitter.com/hypkO9gzi5 — Rosario Central (@RosarioCentral) June 9, 2022

Di Maria, la decisione per il futuro

Una nuova idea per il futuro in vista della prossima stagione: Di Maria ora si gode le vacanze per poi essere protagonista con il suo nuovo club. Uno scatto suggestivo con la casacca del Rosario Central, club argentino in cui si è formato calcisticamente prima del suo arrivo al Benfica.