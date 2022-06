Tra Juventus e Premier League: Inter superata

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: l’obiettivo di mercato può saltare, c’è anche la Juventus

Novità importanti in casa nerazzurra in vista della prossima stagione con l’Inter, sempre protagonista assoluta sul fronte calciomercato. Tanti i profili monitorati dal club milanese per provare così ad allestire una rosa sempre più competitiva.

Nel mirino dell’Inter da mesi c’era il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ma sulle sue tracce è vivo l’interesse di Juventus e West Ham. La sua crescita è stata esponenziale anche sotto la gestione di Vincenzo Italiano: in questa stagione ha collezionato 39 presenze condite da tre gol all’attivo.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato gli interessi delle big d’Italia e d’Europa, tra cui anche il club bianconero sempre pronto ad inserirsi per suggestivi obiettivi di mercato. L’Inter intende pensare così a colpi nel reparto arretrato, anche in caso di possibile addio di Alessandro Bastoni.

Calciomercato, Milenkovic verso l’addio alla Fiorentina

In casa nerazzurra dovrebbero arrivare così due difensori per sostituire, in primis, Ranocchia, che ha detto addio ai nerazzurri dopo il contratto in scadenza; poi ci sono tante pretendenti per il trio formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni con i tre difensori nerazzurri molto richiesti in ambito internazionale. L’Inter vuole farsi trovare pronto in vista della prossima stagione con obiettivi ben delineati arrivando così all’assalto decisivo in ottica futura. Milenkovic è il primo nome della lista, ma attenzione così alle sirene dall’estero, come il West Ham, pronto ad approfittarne.