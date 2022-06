Allarme Milan: incontro con la big per Tonali

Arriva un allarme in casa Milan: incontro tra Sandro Tonali e una big

Il Milan comincerà il campionato da campione d’Italia in carica, con lo scudetto cucito sul petto dopo 11 anni dall’ultima volta. La società sta lavorando per rinforzare la rosa ma può già contare sul alcuni perni.

Uno di questi è Sandro Tonali, diventato un giocatore molto importante per la nazionale e un punto di riferimento per il centrocampo del Milan. Con i suoi 5 gol in campionato, è stato decisivo per la vittoria finale dei rossoneri. Il classe 2000 ha realizzato gol di un peso specifico molto rilevanti, su tutti il gol nei minuti finali all’Olimpico contro la Lazio e la doppietta a Verona contro l’Hellas. Tre gol preziosissimi che hanno lanciato il Milan spedito verso il traguardo dello scudetto.

Retroscena Tonali: nel mirino del Real Madrid prima di Tchouameni

Tonali adesso ha attirato l’attenzione di molti club europei e arriva un retroscena sorprendente. Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato Santi Aouna, Tonali era stato cercato di recente dal Real Madrid. I blancos prima di virare su Aurélien Tchouameni e chiudere l’affare per 80 milioni di euro, si erano interessati al centrocampista del Milan, tanto che il suo agente aveva fissato un appuntamento con la dirigenza del Real Madrid nel mese di maggio.

Qualora Tchouameni non fosse arrivato a Madrid, Florentino Perez avrebbe tentato l’affondo per Tonali e per il Milan sarebbe stato complicato contrastare la minaccia di un club di questa caratura.