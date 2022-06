ESCLUSIVO | Offerto a Juve e Milan: ‘idea’ scambio tra bomber

E’ il calciomercato dei grandi bomber, da Lukaku a Lewandowski passando per Werner: ecco le ultimissime

Questo appena cominciato dovrebbe essere il calciomercato dei bomber. Ce ne sono tanti che vorrebbero cambiare aria, i più famosi Lukaku e Robert Lewandowski. Il belga vuole tornare all’Inter dopo appena dieci mesi dall’addio, mentre il polacco ha detto apertamente che intende lasciare il Bayern Monaco col quale è in scadenza nel 2023. La sua ambizione è giocare nel Barcellona, il quale però al momento non dispone dei fondi necessari – almeno 40 milioni di euro – per ‘accontentare’ i bavaresi.

Il 33enne nativo di Varsavia spingerà fino allo sfinimento per il trasloco in Catalogna, ma per lui è giusto considerare anche delle alternative al Barça. Lo sta facendo già il Bayern, nonostante ufficialmente abbia dichiarato di non volerlo cedere. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, è in piedi l’ipotesi di un super scambio con il Chelsea. Non con lo stesso Lukaku, come è stato scritto nei giorni scorsi, bensì con Timo Werner. Il 26enne di Stoccarda non rientra nei piani futuri di Tuchel e da anni è un vero e proprio ‘pallino’ del Bayern. Dall’altra parte il tecnico dei ‘Blues’ sogna di piazzare Lewandowski al centro del suo attacco. Parliamo ovviamente di una operazione complicata, considerata la volontà del numero 9 dei bavaresi di approdare alla corte di Xavi.

Calciomercato, Werner ‘offerto’ a Milan e Juventus

A proposito di Werner, di recente il suo agente è stato in Italia e lo avrebbe proposto sia alla Juventus che al Milan. Difficile, però, un suo arrivo in Serie A dato il suo stipendio di circa 11 milioni di euro netti. E’ vero che con lui potrebbe esser sfruttato il Decreto Crescita, ma l’eventuale esborso economico rimarrebbe sempre molto alto.