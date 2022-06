Italia ripescata ai Mondiali, arriva la decisione della FIFA

Tiene banco il caso del giocatore ecuadoriano Byron Castillo, che rischia di estromettere l’Ecuador dal Mondiale: l’Italia torna a sperare

Archiviata con successo la seconda gara del Gruppo C di Nations League – l’Italia ha battuto l’Ungheria per 2-1 tornando al successo in gare ufficiali dopo 8 mesi – tiene banco il caso dell’Ecuador, la nazionale sudamericana oggetto di investigazione da parte della FIFA per una presunta violazione nell’inclusione di Byron Castillo tra i giocatori della sua nazionale.

A fare chiarezza ci ha pensato, in conferenza stampa, Eduardo Carlezzo, un avvocato brasiliano incaricato di fare luce sulla vicenda. Le sue parole sono inequivicabili: “Il capo della commissione investigativa della Federcalcio ecuadoriana, Jaime Jara, è stato a Tumaco, in Colombia, dove Byron Castillo è nato, e ha confermato che il giocatore è colombiano“. L’avvocato cita inoltre altri documenti, come il certificato di battesimo del calciatore e i dati sulla nazonalità e e la residenza dei due genitori del calciatore. “Sarebbe scandaloso se la Fifa disconoscesse queste informazioni. Ed è assurdo che in una investigazione il testimone numero uno, il giocatore stesso, non sia stato interpellato. Con l’Ecuador, i Mondiali avrebbero una macchia”, ha aggiunto.

Ecuador a rischio esclusione, la FIFA decide il 10 giugno

Nonostante le parole dei giorni scorsi del presidente federale Gravina, che aveva sostanzialmente escluso un ripescaggio dell’Italia per Qatar 2022, il ct Roberto Mancini conserva ancora qualche speranza. La possibile esclusione dell’Ecuador, che a questo punto si fa sempre più probabile, dovrebbe comunque essere colmata con una squadra della stessa confederazione. Cioè la Conmebol.

La decisione da parte della FIFA è attesa per il 10 giugno. C’è da considerare che sono ancora in corso gli spareggi mondiali. Proprio lunedì prossimo l’Australia dovrebbe affrontare il Perù, quinta classificata del girone sudamericano. Tra circa 48 ore dunque, tutto verrà deciso. Il popolo italiano spera in un miracolo che avrebbe del clamoroso.