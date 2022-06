La Juve si prende Zaniolo: lo scambio sorprende Mourinho

La Juventus non smette di pensare a Nicolò Zaniolo: scambio e cash per convincere la Roma alla cessione nelle prossime settimane

La stagione della Roma di Josè Mourinho si è chiusa nel miglior modo possibile. Un trofeo europeo mancava da troppo tempo nella Capitale, sponda giallorossa. Ed ecco che la Conference League ha riacceso le speranze di stagioni vincenti, grazie alla guida dello ‘Special One’. Anche l’anno prossimo, quando toccherà fare meglio soprattutto in Serie A.

In tal senso, il calciomercato estivo sembra promettere novità importanti per la rosa della Roma. A partire da Nicolò Zaniolo che resta in scadenza il 30 giugno 2024 e piace non poco a diverse società.

Cash e scambio: cos’ la Juve sogna Zaniolo

Dal Milan alla solita Juventus, proprio i bianconeri sembrerebbero intenzionati a mettere la freccia superando la concorrenza per arrivare alla firma del gioiello ex Inter. L’ultima idea della Juventus per arrivare a Zaniolo vedrebbe una proposta diversa, con l’inserimento di una contropartita che regalerebbe a Mourinho un prezioso jolly per la corsia di destra. Quel Juan Cuadrado con cui, dopo il mancato accordo per il rinnovo oltre il 2023, sono nate frizioni importanti. Il colombiano viene valutato circa 10-12 milioni di euro, a cui la ‘Vecchia Signora’ aggiungerebbe un conguaglio cash di 25 milioni.

La cifra complessiva, dunque, sfiorerebbe i 40 milioni. Resta però una possibilità comunque molto difficile visto che, nonostante lo ‘scontro’ per il rinnovo, il colombiano difficilmente partirebbe nelle prossime settimane di mercato. La strada verso il cartellino di Zaniolo rimane, dunque, in salita. Il gioiello di Mourinho, decisivo nella finale di Conference League contro il Feyenoord, in questa stagione con la Roma ha accumulato 42 presenze tra campionato e coppe con 8 reti e 9 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, con Cuadrado come carta a sorpresa per convincere Mourinho a dire addio a Zaniolo.