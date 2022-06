Conte ci prova: soldi e scambio per arrivare a Bastoni

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, avrebbe una nuova proposta per l’Inter di Simone Inzaghi per arrivare a Bastoni: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi è senza dubbio una delle grandi protagonisti di questo inizio di sessione di calciomercato, nonostante le trattative si apriranno, ufficialmente, il 1 luglio.

I primi movimenti già ci sono e non sono pochi, considerando anche l’inizio anticipato dei campionati vista la presenza del mondiale ad autunno in Qatar. I nerazzurri sono al lavoro per portare Paulo Dybala, attaccante argentino che lascia la Juventus in scadenza di contratto, e Romelu Lukaku, centravanti venduto al Chelsea lo scorso anno che vuole assolutamente tornare a vestire la maglia nerazzurra. I tifosi della Beneamata sognano un reparto avanzato da urlo completato anche da Lautaro Martinez, ma dalla società resta comunque l’imposizione di autofinanziare il mercato e quindi operare delle cessioni che possano rimpolpare le casse dell’Inter di Beppe Marotta.

Soprattutto in difesa, l’Inter di Simone Inzaghi ha un organico che è decisamente ambito dalle grandi squadre del calcio europeo. Il PSG, ad esempio, nelle ultime ore si è fatto avanti per il profilo di Milan Skriniar, mentre il Tottenham di Antonio Conte è disposto a fare follie per portare Alessandro Bastoni a Londra. L’ex giocatore dell’Atalanta è un pupillo del tecnico leccese che avrebbe in mente una nuova super offerta per provare a far tentennare il muro dell’Inter.

Calciomercato Inter, Conte con un nuovo tentativo per Bastoni

Alessandro Bastoni, il cui agente ha parlato oggi pomeriggio all’uscita dalla sede dell’Inter ribadendo la volontà di restare in nerazzurro, è l’obiettivo numero uno degli Spurs con Antonio Conte che ha in mente una nuova proposta: l’idea sarebbe quella di offrire 30 milioni di euro ed il cartellino di Davinson Sanchez, difensore centrale colombiano. Un’offerta che non sembrerebbe scaldare la dirigenza dell’Inter che, viste le esigenze societarie, vorrebbe soltanto incassare cash dalle eventuali cessioni senza dover ricorrere all’acquisto di contropartite.