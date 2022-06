La nuova stella al Milan, ecco il colpo Champions

Il Milan vuole alzare l’asticella anche in Champions League. Il possibile affare per arrivare al gioiello. Tutti i dettagli

Entra nel vivo anche il calciomercato del Milan dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà da Elliott a RedBird.

Il club rossonero ha accelerato per regalare a Pioli Renato Sanches, e parallelamente è al lavoro anche sul fronte uscite. Uno dei nomi in bilico è quello di Alexis Saelemaekers, nonostante le rassicuranti parole di Paolo Maldini dopo la 100esima presenza in rossonero dell’esterno belga: “Siamo qui per festeggiare la centesima presenza di Alexis, che ha iniziato la sua avventura col Milan il 2 febbraio 2020 col Verona. Un grandissimo traguardo, che sia l’inizio di una lunga carriera qui con noi”. Il giocatore è tra i cedibili del Milan campione d’Italia e potrebbe anche diventare un’importante pedina di scambio con una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, sogno Antony

Per i rossoneri, che sono a caccia di esterni d’attacco, potrebbe tornare di moda il nome di Antony, nel corso degli ultimi mesi accostato anche alla Juventus. La nuova stella dell’Ajax ha una valutazione che supera i 40-45 milioni di euro, e sul piatto potrebbe finire il cartellino di Saelemaekers, per un conguaglio economico di circa 20-25 milioni. Il nuovo Milan campione d’Italia targato RedBird non vuole fermarsi.