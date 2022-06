Adesso l’accordo è totale: firma ad un passo

Giornata densa di incontri nella sede della società nerazzurra: la visita di Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, ha portato a delle decisioni

Il mercato, e di conseguenza il futuro -almeno quello immediato -dell’Inter, si decide in questi giorni. L’incontro avvenuto nella sede di Viale della Liberazione tra Jorge Antun e i vertici dirigenziali nerazzurri – leggi qui per gli approfondimenti – non è stato il solo ad impegnare Marotta e soci. Che stanno mettendo a punto anche le questioni relative ai rinnovi di contratto.

Come riferito dalla redazione di Sky Sport infatti, nella casa nerazzurra si è affacciato anche Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni nonchè di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Dopo una stagione che ha portato in bacheca ben due trofei, con la sola amarezza legata ad uno Scudetto gettato alle ortiche nella ‘Fatal Bologna’, il lavoro del tecnico nerazzurro è stato apprezzato da tutti gli esponenti della società. Da Beppe Marotta a Piero Ausilio allo stesso presidente Steven Zhang, regna la soddisfazione per una stagione che ha confermato i nerazzurri a livelli altissimi.

Inzaghi-Inter, c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2024

La necessità di pianificare il futuro con la certezza di avere lo stesso allenatore per un periodo più lungo di tempo ha spinto le parti – società e tecnico – ad incontrarsi per trovare una formula per il rinnovo del contratto. Stante la volontà del club di proseguire con Inzaghi. E quella di quest’ultimo di legarsi per più anni alla Beneamata.

L’esito dell’incontro sarebbe stato estremamente positivo. Si è arrivati ad un accordo di massima, che andrà formalizzato nei prossimi giorni, che legherà l’allenatore al club per un’ulteriore stagione rispetto al precedente contratto. Che scade nel 2023. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, dunque, per sancire un nuovo matrimonio tra il tecnico piacentino e l’Inter, che proseguiranno insieme almeno fino al 2024.