Dybala all’Inter, le parti a colloquio: ecco cosa manca

Nella sede della società nerazzurra è andato in scena un importante incontro tra l’agente di Paulo Dybala e i vertici dell’Inter

Dopo settimane, anzi mesi, di indiscrezioni, rumors, conferme e smentite, ci siamo. O quasi. A Milano, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, è andato in scena nel pomeriggio di mercoledì un vertice di mercato tra Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, e i vertici dirigenzilai dell’Inter.

Secondo indiscreziioni raccolte dalla nostra redazione, l’interesse della società nerazzurra si sarebbe fatto via via più concreto negli ultimi giorni. Marotta avrebbe deciso di dare fondo a tutte le risorse possibili per strappare alla Juve – che ormai non detiene più il cartellino dell’argentino – il campione a costo zero. L’offerta della dirigenza meneghina si aggirerebbe intorno ai 7 milioi annui: una cifra che si fa via via più vicina a quella per la quale la Joya avrebbe preso accordo verbali con la Juventus. Salvo poi constatare che la cifra pattuita non fosse più di gradimento ai vertici bianconeri.

Incontro Inter-Dybala, la risposta dell’entourage del calciatore

Jorge Antun e i suoi collaboratori avrebbero preso tempo. Specificando di voler chiedere un leggero aumento rispetto alla prima offerta ufficiale di Marotta. Il club di Suning pare disposto a dialogare in vista di un compromesso che, magari attraverso un ulteriore piccolo sforzo economico, possa garantire all’Inter il grande colpo.

La situazione, nemmeno a dirlo, è più fluida che mai. Le sirene inglesi non sembrano più una grande minaccia rispetto al disegno nerazzurro, sul quale anche il supposto interesse della Roma sembra essersi spento sul nascere. Tutto lascia pensare che l’interesse di ambo le parti sia quello di chiudere la trattativa, ma non si escludono colpi di scena. Tipici di affari tanto suggestivi nonchè clamorosi come quello che vedrebbe l’ex capitano della Juve passare agli storici rivali.