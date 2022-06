Trovata la formula per il Milan: scambio per battere la Juve

Il Milan campione d’Italia si guarda intorno per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Caccia ad un nuovo esterno: scambio in Premier

È un Milan estremamente ambizioso quello che ha chiuso con lo scudetto l’ultima stagione di Serie A e che punta a ripetersi alzando ulteriormente l’asticella della crescita anche l’anno prossimo. Per farlo si passerà inevitabilmente anche dalla sessione estiva di calciomercato che porterà in dote potenziamenti alla corte di Stefano Pioli. Tra i reparti maggiormente da migliorare c’è senz’altro la trequarti che non ha avuto la continuità di rendimento sperata.

Al netto di Leao non hanno infatti soddisfatto del tutto le prove dei vari Saelemaekers, Messias, Diaz e Rebic. In particolare sulla fascia destra qualcosa andrà fatto per restituire a Pioli una compagine potenziata e pronta a migliorare il proprio score anche in ambito europeo.

Calciomercato Milan, Adama Traorè idea per la fascia: scambio tra esterni

Caccia aperta ad un esterno destro per la trequarti della prossima stagione. A tal proposito un nome intrigante potrebbe arrivare dalla Premier League. Si tratta di Adama Traorè, ala destra forte fisicamente ed estremamente veloce che ha vissuto sei mesi in prestito a Barcellona. I catalani non dovrebbero riscattarlo motivo per cui l’esterno iberico farà ritorno momentaneo al Wolverhampton ma di sicuro non per restarci.

In Premier piace ad un paio di squadre, tra cui Newcastle, Leeds e Tottenham, mentre in Italia era stato accostato pure alla Juventus. Valutazione alta ma non altissima vista l’ultima annata di alti e bassi. Il Milan potrebbe quindi inserirsi provando a mettere sul piatto un’idea di scambio con uno tra Saelemaekers e Rebic che potrebbero restare affascinati da un’eventuale esperienza in Premier League seppur non in una squadra di prima fascia. Adama Traorè ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro ed ha chiuso la sua avventura a Barcellona senza neanche un gol.