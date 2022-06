CMWEB | Via libera per Neymar: la reazione di Juventus e Milan

Il PSG ha sbloccato la posizione di Neymar, ora l’esterno d’attacco ha il via libera per partire: offerto anche a Juventus e Milan tra le tante

Già qualche settimana fa in Francia ne erano certi, ora la trama s’infittisce: Neymar potrebbe lasciare il PSG nel corso della prossima finestra di mercato.

È trascorso un solo anno dalla firma del rinnovo del contratto col club parigino, con decorrenza fino al 2025, eppure le strade sarebbero destinate a separarsi per via di un rendimento spesso altalenante. Neymar non è più il calciatore incedibile di qualche anno fa, complici anche alcuni acciacchi in corso d’opera. Se prima era considerato uno dei veri protagonisti assieme a Mbappé, adesso l’esterno brasiliano funge più che altro da comprimario. E lo stesso fuoriclasse francese, suo grande amico, non avrebbe da ridire ad un suo possibile trasferimento.

Anche il futuro consigliere sportivo del PSG, Luis Campos, avrebbe aperto a questa soluzione perché trattenere un calciatore come Neymar risulterebbe estremamente dispendioso. Così la dirigenza parigina starebbe sondando il terreno alla ricerca di chi sarebbe disposto a farsi carico di una grande spesa per una delle stelle del firmamento calcistico mondiale. Tra le papabili destinazioni spuntano anche Juventus e Milan.

Calciomercato, categorico rifiuto di Juventus e Milan per Neymar

Per quanto resti un enorme talento, il recente rendimento di Neymar con la maglia del PSG non convince neppure club come Juventus e Milan. Più che altro, la spesa non varrebbe l’impresa anche nel caso in cui si palesassero le giuste condizioni economiche. Così la strada della Serie A risulta, almeno per il momento, piuttosto utopistica.

Raffaele Amato