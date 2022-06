‘Allarme’ Bastoni: ecco cosa succede

La big tratta con l’Inter per l’acquisto di Alessandro Bastoni: richiesta di 60 milioni

L’Inter si prepara ad un calciomercato movimentato che è iniziato con la pesante perdita di Ivan Perisic, direzione Tottenham. La dirigenza nerazzurra ha puntato diversi obiettivi ma prima sarà necessario fare almeno una cessione importante.

Considerando l’addio di Perisic a parametro zero, l’Inter ha necessità di incassare prima di tentare un grande colpo. Il principale indiziato ad essere sacrificato è Alessandro Bastoni. Il difensore della nazionale è diventato un perno per l’Inter di Simone Inzaghi, dopo essere stato lanciato da Antonio Conte l’anno scorso. Bastoni è diventato un titolare inamovibile e in due anni ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Adesso, però, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Su di lui è forte il pressing della Premier League.

Conte vuole anche Bastoni: altro assalto in casa Inter

Dopo Perisic, Antonio Conte ha intenzione di portare a Londra anche Bastoni. Come riportato da ‘Sky Sport UK’, il Tottenham sarebbe in trattativa con l’Inter per ingaggiare il difensore nerazzurro classe ’99. Fabio Paratici intende accontentare il suo allenatore per provare a riportare in alto gli Spurs, al livello delle grandi d’Inghilterra.

Conte è stato il primo a credere fortemente in Bastoni, buttandolo nella mischia ormai tre anni fa. Grazie a lui l’ex Atalanta ha cominciato a giocare con continuità, diventando un titolare inamovibile e contribuendo alla vittoria dello scudetto. Adesso vuole a tutti i costi riaverlo ma la richiesta dell’Inter è di circa 60 milioni di euro. La società potrebbe sacrificarlo ma solo per una proposta in linea col valore del calciatore.