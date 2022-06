CMWEB | Lazio-Carnesecchi, tutto bloccato: le ultime sulla trattativa

La Lazio cerca un nuovo portiere e punta il mirino su Marco Carnesecchi dell’Atalanta: la situazione è però bloccata

Una stagione perfetta quella disputata da Marco Carnesecchi. Il portiere classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ha giocato in prestito alla Cremonese, guidando i grigiorossi verso la conquista della storica promozione in Serie A.

Indiscutibilmente miglior portiere della Serie B, in 36 partite giocate ha incassato 38 gol, salvandone molti con interventi prodigiosi. L’estremo difensore però adesso tornerà all’Atalanta, dove con Musso e Sportiello però non troverà spazio. Così sulle sue tracce c’è l’interesse della Lazio, ma la trattativa non sarebbe ancora a buon punto.

Calciomercato Lazio, Carnesecchi per la porta: trattativa bloccata

La Lazio ha come priorità quella di trovare un portiere nel calciomercato estivo. Con l’addio di Strakosha a parametro zero e con Pepe Reina pronto a fare le valigie, i biancocelesti hanno necessità di trovare un nuovo numero uno. Così il mirino della Lazio sembrerebbe essere puntato su Marco Carnesecchi, e come darle torto. Il portiere classe 2000 è stato protagonista della promozione della Cremonese ed è anche il portiere della Nazionale italiana Under 21.

All’Atalanta per lui non ci sarà spazio, così la Lazio potrebbe essere un’ottima occasione. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatoweb.com però, la trattativa tra Lazio e Atalanta al momento sarebbe bloccata. Dunque futuro ancora da decifrare per Carnesecchi, con la Lazio che continua a essere attenta per l’estremo difensore.

ALESSIO LENTO