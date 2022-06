Il Napoli supera tutti: colpo in attacco e big di Serie A anticipate

Il Napoli ingrana la marcia e sorpassa tutte le big di Serie A per il colpo in attacco: fatta per il fantasista

Iniziano ad arrivare i primi colpi di calciomercato in attesa che la finestra per i trasferimenti apra ufficialmente a luglio. Il Napoli è già al lavoro per regalare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari per migliorare la rosa partenopea e farla crescere.

Uno degli obiettivi degli azzurri sarebbe quello di rinforzare l’attacco, trovando una spalla per Osimhen, visto l’addio di Insigne e quello probabile di Mertens. Il mirino del Napoli sembrerebbe essere puntato in Serie A, dove un attaccante avrebbe attirato l’attenzione di diverse big italiane. Milan, Juventus e Roma anticipate dal Napoli.

Calciomercato Napoli, Deulofeu a un passo: Juventus, Milan e Roma anticipate

Una stagione da incorniciare quella appena terminata da Gerard Deulofeu con l’Udinese. L’attaccante spagnolo ha messo a segno 13 gol e 5 assist in stagione, chiudendo la sua migliore annata. Così il numero 10 dell’Udinese è finito nel mirino di diversi club in Serie A, come Napoli, Juventus, Milan e Roma. Ad anticipare tutti però sembrerebbero essere i partenopei.

Infatti, come riportato da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe già trovato l’accordo sia con l’entourage di Deulofeu sulla base di 2 milioni a stagione, che con l’Udinese per 14-15 milioni bonus inclusi. Per ufficializzare il tutto però il Napoli dovrà aspettare che almeno uno dei giocatori del reparto offensivo venga ceduto. Dunque tutto in stand-by ma pronto a essere ufficializzato appena avverrà una cessione.