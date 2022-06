Niente Serie A: cambia all’improvviso il destino di Pjanic

Il Barcellona si libera di Miralem Pjanic: non ritornerà in Serie A, il suo destino cambia all’improvviso

Il calciomercato estivo vedrà tra i grandi club protagonisti senza dubbio il Barcellona. I blaugrana stanno ricostruendo velocemente per tornare ai livelli che tutti conosciamo e hanno già piazzato il colpo Kessié che però non è ancora ufficiale.

Adesso Xavi intende spingere per alcuni calciatori da lui molti stimati ma il Barcellona dovrà anche pensare alle cessioni e una di queste riguarda Miralem Pjanic. Il bosniaco dopo un prestito poco proficuo al Besiktas, è ritornato al Barça, un ritorno che sarà solo provvisorio. Di recente Pjanic è stato accostato alla Serie A e oltre al possibile ritorno alla Juventus, anche il Napoli ha mostrato interesse. Spalletti vorrebbe averlo come regista del suo centrocampo ma l’ingaggio del bosniaco è troppo alto. Dalla Spagna, però, arrivano notizie che allontanerebbero il centrocampista ex Roma dalla Serie A.

Addio Serie A: Pjanic verso il Marsiglia

Secondo quanto riportato da ‘GazzettaFoot’, L’Olympique Marsiglia sarebbe sulle tracce di Pjanic per sostituire Kamara, trasferitosi in Premier League, all’Aston Villa. Il presidente del club francese sarebbe già in contatto col Barcellona per il trasferimento del bosniaco. Pjanic ha già giocato in Ligue 1 con le maglie del Metz e dell’Olympique Lione. Adesso potrebbe tornare in Francia per riscattare le ultime stagioni piuttosto in ombra.

Il Barcellona ha tutte le intenzioni di liberarsi di Pjanic per snellire il monte ingaggi e puntare su nuovi calciatori, giovani e di prospettiva. Il cammino di Pjanic potrebbe ripartire nuovamente dalla Francia.