Dalla Premier League alla Serie A: sfida a tre per il laterale spagnolo

Assalto delle italiane ad Hector Bellerin: il terzino destro spagnolo, reduce dall’esperienza al Real Betis, potrebbe arrivare in Serie A

Hector Bellerin nel mirino della Serie A: almeno tre le squadre interessate all’esterno destro spagnolo che nell’ultima stagione ha giocato in Spagna, arrivato in prestito dall’Arsenal.

Legato all’Arsenal da un altro anno di contratto, Hector Bellerin potrebbe arrivare in Italia: terzino destro spagnolo classe ’95, nell’ultima stagione ha giocato tra le fila del Real Betis, raccogliendo trentadue gettoni di presenza con cinque assist tra campionato e coppe. Un rendimento che non è passato inosservato ad alcune big del calcio italiano, pronte a sfidarsi per portare in Serie A l’esterno iberico.

In particolar modo, come rivela il portale spagnolo As, sarebbero Juventus, Roma e Fiorentina le società italiane interessate al cartellino del calciatore classe ’97. Da parte dell’Arsenal non ci sarebbero problemi a lasciar partire a titolo definitivo un calciatore ormai da tempo fuori dai piani tecnici dei Gunners. Il Betis, dal canto suo, non ha la possibilità – in questo momento – di riscattare il laterale che, dunque, potrebbe arrivare in Italia.

Valutato circa 20 milioni di euro, attualmente Hector Bellerin percepisce un ingaggio annuo da tre milioni. Cifre eccessive, soprattutto per quanto concerne il prezzo del cartellino: l’Arsenal dovrà abbassare le pretese economiche se vorrà liberarsi dell’ex Watford.

Esterno destro capace di giocare sia sulla linea difensiva che a centrocampo, Bellerin sarebbe finito nel mirino di Juventus, Fiorentina e Roma, tutte a caccia di un nuovo laterale destro. Ci sono, dunque, tutti i presupposti per una sfida di mercato a distanza per arrivare all’ingaggio del classe ’97.